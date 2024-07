A Milano indagato anche ex sottosegretario Bocci per corruzione

Anche l'ex sottosegretario all'Interno, fino al 2018, ed ex esponente del Pd Gianpiero Bocci è indagato, tra gli altri, nell'inchiesta milanese, condotta dalla Gdf e coordinata dal pm Paolo Storari, su presunti appalti truccati e tangenti, che ieri ha portato all'arresto di un generale dei carabinieri, sospeso, e di un imprenditore.

Bocci, da quanto si è saputo, è accusato di corruzione assieme all'imprenditore Ennio De Vellis (ieri finito ai domiciliari) per un episodio specifico, tra i tanti, contestato nell'inchiesta: per l'accusa, avrebbe favorito De Vellis nell'assegnazione di un appalto per le pulizie al Ministero, nel 2018, quando era sottosegretario, e in cambio avrebbe ottenuto circa 15mila euro, attraverso una presunta fattura falsa emessa per giustificare il versamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA