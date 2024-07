Visite mediche per Zaniolo, in giornata firma con l'Atalanta

Rpt con titolo corretto Sta svolgendo le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano Nicolò Zaniolo, destinato a firmare in giornata con l'Atalanta. L'attaccante classe 1999 arriva dal Galatasaray in prestito oneroso a 3,5 milioni, riscatto condizionato al raggiungimento del 60% delle presenza a 16 più 2,5 di bonus.

Il giocatore, che una volta riscattato rimarrà a Bergamo fino al 2029, è reduce da una frattura del quinto metatarso del piede sinistro rimediata nel match di Premier League del suo Aston Villa, in cui ha giocato in prestito, contro il Liverpool lo scorso 13 maggio. Zaniolo è stato operato il 22 maggio.



