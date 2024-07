Morto a 52 anni Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio

E' morto Ermanno Zacchetti, il sindaco di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese.

Cinquantadue anni, esponente del Pd, Zacchetti aveva annunciato lo scorso novembre di avere un tumore alla lingua. "Per il ruolo pubblico che rivesto e per il rapporto che ho mantenuto in questi anni con i cittadini cernuschesi, ci tengo ad essere io a raccontarvi quella che si è parata inaspettata davanti a me" aveva scritto in un post sui social, in cui ha spiegato che lo aspettava una delicata operazione. Al lavoro era tornato a fine dicembre.

Dopo la laurea alla Bocconi, Zacchetti aveva lavorato alla Cecchi Gori advertising per poi passare a Eurosport e Discovery Italia dove era rimasto fino al 2017 quando è stato eletto sindaco.

Fra i suoi ultimi post, quello dal seggio volante dell'ospedale dove era ricoverata in cui ha votato alle elezioni europee, l'ultimo è del 18 giugno, un augurio agli studenti prima della maturità: " da domani la vita inizia ad essere un po' più vostra".

"Addolorati, ne ricordiamo la passione politica e il tenace rispetto per le istituzioni democratiche, che - si legge in un messaggio sul sito del Comune per annunciare la sua morte - si realizzavano quotidianamente nella sua profonda umanità, nella inesauribile disponibilità all'ascolto e nell'instancabile impegno rivolto al bene della Comunità, per cui nutriva sentimenti di dedizione che andavano ben oltre i doveri istituzionali, anche durante la malattia che lo ha colpito.

L'Amministrazione si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA