Effetto Taylor Swift, boom del turismo a Milano

Il ciclone Taylor Swift impatta anche sull'Italia e Milano si scopre città turistica. Il neologismo 'swifteconomics', ovvero l'influenza economica della cantante e la sua capacità di generare un indotto rilevante con i suoi tour si applica anche alla tappa italiana. L'artista è attesa in doppia serata a San Siro il 13 e 14 luglio e ha fatto schizzare le prenotazioni dei treni verso Milano, degli alberghi e degli affitti brevi. Secondo le elaborazioni dell'ufficio studi di Confcommercio Milano dal 12 al 14 luglio l'occupazione alberghiera segna un +4% e gli affitti brevi +11 per cento.

Secondo uno studio condotto da Trainline, app per l'acquisto di biglietti di treni e pullman, le tratte che collegano Milano con Napoli e Roma, hanno quasi raddoppiato, con un aumento rispettivamente del 117% e del 92%, il numero di passeggeri durante la settimana del concerto, rispetto alla settimana precedente. Un'altra rotta con un incremento più che significativo è la Milano-Firenze, che ha aumentato il numero di passeggeri del 69 per cento.

Secondo gli ultimi dati di Airbnb le prenotazioni effettuate nel 2023 e nei primi mesi del 2024 per venire a Milano durante il Tour 2024 sono cresciute di oltre il 250% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Considerando anche i fan provenienti dall'estero, più di 1 prenotazione su 4 a livello globale arriva dagli Stati Uniti,3 con un aumento di quasi il 600% dei turisti statunitensi a Milano rispetto allo stesso periodo a luglio 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA