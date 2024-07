"Su Massimo Giletti dico che sono contento per la sua opportunità in Rai". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, presentando i palinsesti di La7.

"Quello che dice" sulla sua uscita da La7, "per me è una cosa superata - ha concluso -, abbiamo già detto e passerei oltre e mi occuperei di altre cose".



