Baby Gang scarcerato, 'la legge italiana non funziona'

"La legge italiana non funziona un c...o". Poche parole prima di salire sulla sua Lamborghini arancione e andarsene definitivamente. Zaccaria Mohuib, in arte Baby Gang, è uscito poco dopo le 12,30 dal carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove era detenuto e torna agli arresti domiciliari.

L'uscita dalla casa circondariale di via per Cassano intorno alle 12.30 di oggi. Secondo i giudici del tribunale della Libertà (collegio Galli-Buzzanca-Alonge), che hanno accolto la richiesta dell'avvocato Niccolò Vecchioni, i magistrati d'appello non avrebbero tenuto "conto" del fatto che il rapper fosse "stato autorizzato dalla stessa Corte e dal Tribunale prima a derogare sia all'obbligo di permanenza al domicilio e al divieto di comunicare con soggetti terzi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA