Scala: Filarmonica in tour fa tappa al Musikfest di Berlino

La Filarmonica della Scala il prossimo 29 agosto si esibirà diretta da Riccardo Chailly alla Philharmonie di Berlino in uno degli appuntamenti del Musikfest, che è uno dei festival più prestigiosi della Germania.

L'appuntamento rientra fra le iniziative dell'Italia Ospite d'Onore alla Frankfurter Buchmesse. Il programma del concerto è ispirato al motto della presenza italiana alla Fiera del libro 'Radici nel futuro'. E' infatti incentrato su tre artisti che, partendo dalla tradizione, hanno saputo innovare il linguaggio musicale: Luciano Berio con le Quatre dédicaces, Wolfgang Rihm con Dis-Kontur e Maurice Ravel con due suite orchestrali Daphnis et Chloé.

Si tratta di un programma apposito, diverso da quello del resto della tournée della Filarmonica che partirà il 27 agosto da San Sebastian in Spagna per proseguire a Santander con le suites di Ravel accostate alla Quinta di Cajkovskij. Dopo Berlino, seguiranno le tappe di Redefin il 31 e Grafenegg il primo settembre con il pianista Rudolf Buchbinder. In questo caso a precedere le suite di Ravel saranno Gelosia, l'ouverture di Jenufa di Leoš Janáček, e il concerto di Edvard Griev per pianoforte e orchestra. Chiusura del tour, ancora con Cajkovskij e Ravel, il 2 settembre a Lubiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA