Potrebbe chiudere lo store milanese di Chiara Ferragni

Potrebbe chiudere il prossimo agosto, secondo un'indiscrezione del settimanale 'Chi' in edicola, il negozio milanese di Chiara Ferragni. Il flagship store di via Capelli, il passaggio che collega Corso Como a piazza Gae Aulenti, era stato inaugurato a metà 2017, ed è il negozio vetrina del brand dell'imprenditrice digitale, al centro delle polemiche dopo il caso pandoro.

Da parte sua, nessun commento sui social, dove gira un video fatto qualche giorno fa da un bagnante a Forte dei Marmi: l'uomo dice all'influencer che è sempre più bella e lei gli risponde che a farle bene è "la separazione".

Una frecciatina a Fedez, che da parte sua in queste ore ha postato alcune stories dalla villa sul lago di Como comprata insieme alla Ferragni e ora in vendita, dove ha trascorso del tempo al sole con i figli e il cane Silvio, prima di far ritorno nella sua nuova casa da single.



