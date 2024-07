A2a, 13 società del gruppo certificate per la parità di genere

Il gruppo A2A per il secondo anno consecutivo ottiene la certificazione per la parità di genere: un riconoscimento legato alla capacità di adottare misure concrete al fine di colmare il divario di genere e creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo.

Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che Rina, multinazionale di certificazione attiva in più di 70 paesi, ha attestato per il 2023 la coerenza delle attività di 13 Società del gruppo, ampliando il perimetro rispetto alle 6 riconosciute nel 2022. Le confermate per il secondo anno sono A2A SpA, A2A Energia, Amsa, Aprica, Gencogas e Unareti, mentre le nuove riconosciute sono A2A Ambiente, A2A E-mobility, A2A Ciclo idrico, A2A Calore e servizi, A2A Smart City, A2A Illuminazione Pubblica e A2A Services & Real Estate.

"Per il secondo anno consecutivo A2A ha dimostrato di aver realizzato un sistema di gestione per la gender equality orientato al miglioramento continuo, promuovendo al suo interno processi e azioni sulle tematiche DE&I", commenta Mauro Ghilardi, direttore People and Transformation del gruppo guidato dall'amministratore delegato Renato Mazzoncini "Riteniamo che la diversità, anche di genere, sia un fattore chiave per la crescita e il successo a lungo termine del gruppo: tutelarla e valorizzarla è un tratto distintivo di un'azienda attenta, evoluta e aperta al futuro", conclude Ghilardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA