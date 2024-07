Tpl: Atm, 7 luglio sciopero nazionale di 4 ore indetto da Orsa

Per domenica 7 luglio la segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale Orsa Trasporti-Autoferro Tpl ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore per il settore del Trasporto pubblico locale, che interesserà i lavoratori del Gruppo Atm. Lo rende noto la stessa azienda di trasporti milanese.

"L'agitazione del personale viaggiante - spiega la nota di Atm - e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane, secondo le modalità comunicate dalla struttura Regionale della Orsa Trasporti che ha aderito all'iniziativa nazionale, sarà possibile dalle ore 22.00 del 7 luglio alle ore 02.00 dell'8 luglio".

Lo sciopero è stato indetto con la seguente motivazione: "Per il mancato rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri".



