Sul 'Cubo' di Pirelli Hangar Bicocca le onde di eL Seed

"Quando il mondo cerca di separarci quest'opera è un invito ad accettare gli altri, ad abbracciare le nostre differenze e ad accogliere tutti". Così l'artista contemporaneo eL Seed racconta 'Waves Only Exist Because the Wind Blows' (Le onde esistono solo perché il vento soffia), la sua nuova opera su scala monumentale, che campeggia sulle pareti esterne del 'Cubo' di Pirelli HangarBicocca a Milano.

L'intervento, per una superficie totale di 1000 metri quadrati, è visibile anche dall'area adiacente di Sesto San Giovanni, dalla strada contigua e dalla ferrovia limitrofa. A ispirare l'artista, di origine tunisina naturalizzato francese, è stata una frase dello scrittore Cesare Pavese, tratta da 'La Luna e i falò': 'Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via'. Così l'arte di eL Seed riflette sul cosa è casa, sull'immigrazione, sulle connessioni tra le persone, sull'andare in un altro Paese lasciando il proprio, portare qualcosa di sé e avere in cambio altro, una connessione. "Ho voluto parlare di quello che è casa - ha spiegato l'artista -, di quello che è la migrazione. L'obiettivo è quello di cogliere quello ci accomuna nella nostra umanità".

L'opera, realizzata nell'ambito del progetto 'Outside the Cube', trae ispirazione dalla calligrafia araba che disegna queste onde colorate sulla parete esterna di Pirelli Hangar Bicocca. Sotto la facciata di colore c'è però uno strato, che è stato coperto volutamente dall'artista, ma che è l'anima del suo lavoro: si tratta di nomi che eL Seed ha tracciato, di persone a lui care, dei suoi figli, ma anche di persone che lo hanno contattato sui social chiedendo di avere il proprio nome sulle parete. "È come restituire la titolarità dell'opera d'arte - ha detto -. Io non firmo mai le mie opere perché voglio restituire la titolarità dell'opera alla comunità. Così si crea un legame".

In occasione del progetto di Pirelli Hangar Bioccca le opere di eL Seed si possono ammirare anche alla Galleria Patricia Armocida di Milano, dal 4 al 26 luglio.



