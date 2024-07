Scherma giapponese, francobollo per i campionati mondiali

L'Italia ospiterà ad Assago (Milano) i campionati mondiali di ''kendo'', l'antica scherma giapponese: atleti di 63 nazioni si sfideranno dal 4 luglio e, con l'occasione, sarà emesso un apposito francobollo, valido per la spedizione di posta ordinaria in Europa e nel bacino del Mediterraneo. La vignetta del valore postale raffigura, un atleta di Kendo con la caratteristica armatura protettiva ('bōgu'), e la spada di bambù ('shinai') in posizione di combattimento.

Come ricorda nel bollettino illustrativo che accompagnerà l'emissione il presidente della Confederazione italiana kendo, Matteo Petri, "le gare nel kendo sono espressione di tecnica, agonismo e rispetto. Una fusione che genera una atmosfera unica e culmina nelle finali dei tornei viste in assoluto silenzio dal pubblico". "Praticare kendo significa - conclude Petri - avvicinarsi a questo spirito e apprendere non solo la componente tecnica ma anche ampi aspetti della cultura giapponese. I principi del kendo, che ogni praticante impara a conoscere, trasmettono rispetto, disciplina e continuo miglioramento della persona".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA