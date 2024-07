L'attore indiano Shah Rukh Khan riceverà il Pardo alla carriera

Sarà una superstar di Bollywood a ricevere il Pardo alla Carriera del Locarno Film Festival, che si svolgerà nel comune svizzero dal 7 al 17 agosto. Si tratta di Shah Rukh Khan, noto in india come "King Khan" o imperatore di Bollywood, esploso grazie alle pellicole romantiche Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) e Succede qualcosa (Kuch Kuch Hota Hai, 1998).

Khan nel corso della sua carriera ha avuto anche un grande successo internazionale, al punto da ricevere dal governo francese l'Ordine delle arti e delle lettere nel 2007 e la Legion d'onore nel 2014.

L'attore sarà premiato in piazza Grande la sera di sabato 10 agosto e incontrerà il pubblico l'11 alle 13:30 al Forum @Spazio cinema. Nel corso della 77/a edizione del festival verrà proiettato uno tra i suoi film più importanti, Devdas di Sanjay Leela Bhansali (2002).

In passato, il Pardo alla Carriera Ascona-Locarno Turismo è stato attribuito a: Francesco Rosi, Claude Goretta, Bruno Ganz, Claudia Cardinale, Johnnie To, Harry Belafonte, Peter-Christian Fueter, Sergio Castellitto, Víctor Erice, Marlen Chuciev, Bulle Ogier, Mario Adorf, Jane Birkin, Fredi M. Murer, Dante Spinotti, Costa-Gavras e Tsai Ming-liang.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA