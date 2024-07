Il sito del Duomo di Milano si rinnova e diventa più intuitivo

Facilitare la navigazione e l'accesso alle informazioni. Con questo obiettivo è stato riprogettato il sito web del Duomo di Milano, realizzato dalla Veneranda Fabbrica, l'ente che dal 1387 si occupa della tutela e della valorizzazione della Cattedrale.

Il nuovo sito è stato realizzato con un design moderno, utilizzando linee geometriche essenziali e pulite con un linguaggio grafico fresco ma allo stesso tempo conservativo.

Un cambiamento realizzato da Softec SpA, azienda che si occupa di innovazione digitale. "Il nuovo sito della Veneranda Fabbrica del Duomo nasce con l'obbiettivo di migliorare l'esperienza degli utenti, rendendo la ricerca dei contenuti più intuitiva e coinvolgente - spiega Mattia Stabile, Key Account Manager di Softec - . Il percorso interattivo di co-design permette di accogliere il visitatore in ogni pagina del sito con l'utilizzo di video e immagini che rendono la fruizione user friendly, mentre, l'uso di slider invoglia alla scoperta e fa percepire immediatamente la quantità oltre che la qualità dei contenuti proposti".

Tra le innovazioni un percorso immersivo per dare la possibilità agli utenti di scoprire tutte le attività proposte della Veneranda Fabbrica del Duomo.

Nel 2023, sono stati registrati oltre tre milioni di accessi al Duomo di Milano: un anno da record. La biglietteria digitale è diventata un touchpoint più user friendly per rendere l'esperienza globale tra online e offline immediata e coinvolgente. Questo sistema non solo semplifica l'acquisto rendendolo più veloce, ma permette anche di ridurre le code e migliorare la gestione dei flussi di visitatori aumentando così le vendite online.



