Goletta dei Laghi di Legambiente, criticità per il Garda

E' peggiorata, rispetto allo scorso anno, la qualità dell'acqua del lago di Garda, come emerge dal rapporto Goletta dei Laghi di Legambiente. I primi monitoraggi sul bacino lacustre, sponde veneta e lombarda, mostrano infatti varie criticità rispetto ai risultati delle analisi microbiologiche effettuate nel 2023. Sui complessivi 12 punti campionati, risultano fortemente inquinati tre foci su sei sulla sponda veronese del Garda (Marra, Bosca e Rielo) e cinque punti su sei sul versante bresciano (foce del canale nei pressi della spiaggia in località Le Rive a Salò, foce del torrente nei pressi del porto a Padenghe sul Garda, foce del Rio Lefà in località Roina a Toscolano Maderno, foce del rio nell'Oasi San Francesco del Garda a Desenzano del Garda e foce del torrente in località Santa Maria di Lugana a Sirmione).

Per quanto riguarda il confronto con i dati rilevati nel 2023 negli stessi punti, quest'anno peggiorano cinque punti su sei sul Garda lombardo e tre punti su sei sul versante veneto, non solo in relazione all'anno precedente ma anche rispetto al 2022.

"Sarà importante dare seguito a questi risultati con provvedimenti che mettano al centro la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dei fragili ecosistemi lacustri - commenta Mirko Laurenti, portavoce della Goletta dei Laghi di Legambiente - La cronaca di questi ultimi giorni riporta che in una zona collocata sulla sponda veneta del Garda è stato vietato l'uso di acqua potabile a seguito di vari casi di gastroenteriti causati da un virus. L'aspetto che ci colpisce e che avvalora la necessità di interventi immediati sul lago è proprio il sospetto che sia stato l'innalzamento del livello del Garda ad aver influito sulla contaminazione dell'acqua della rete acquedottistica. É noto poi che il consumo di suolo continui a essere un grosso pericolo su cui agire per evitare il rischio idrogeologico".



