Alberto Genovese patteggia una multa per evasione fiscale

Ha patteggiato una pena di 10 mesi, convertiti in una multa da 75mila euro, Alberto Genovese che era accusato di una presunta evasione fiscale da 4,3 milioni di euro. Lo ha deciso la gup di Milano Chiara Valori, ratificando il patteggiamento concordato tra accusa e difesa.

Per l'ex imprenditore del web, già condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per avere drogato e violentato due ragazze, è proseguito oggi davanti alla stessa giudice il processo abbreviato su altri casi di violenze su due giovani e altre accuse e la sentenza è prevista per il 9 luglio. Genovese aveva già risarcito il fisco.

