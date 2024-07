Si ferisce con un coltello, giovane salumiere rischia di morire

Mentre oggi era al lavoro in un salumificio artigianale di Casa Cucchi, una località del comune di Cecima (Pavia) in Oltrepò Pavese, per cause ancora da accertare si è conficcato un coltello all'altezza dell'inguine.

Un salumiere di 23 anni ha rischiato di morire dissanguato.

Il giovane è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato operato d'urgenza. La prognosi rimane riservata, ma non dovrebbe essere più in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia) e gli ispettori di Ats Pavia: sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA