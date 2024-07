Nel Varesotto due nuove comunità minorili dell'Asilo Mariuccia

Con un investimento da 2,8 milioni, la fondazione milanese Asilio Mariuccia realizzerà, attraverso il progetto 'Porto Nuovo', due comunità penali minorili e laboratori pratico formativi per i ragazzi nella storica sede di Porto Valtravaglia nel Varesotto per accogliere in tutto 90 giovani tra residenziali e centro diurno, così da reinserirli nel lavoro e socialmente.

"Le Comunità Minorili Penali rappresentano la vera ancora di salvezza per tutti quei ragazzi minorenni che hanno incontrato, loro malgrado, problemi con la giustizia. I dati in nostro possesso ci dicono che i minori che escono dalle comunità, rispetto a coloro che rimangono nella classica struttura carceraria, riducono drasticamente la loro propensione a commettere nuovi reati", ha dichiarato la presidente della Fondazione Asilo Mariuccia Emanuela Baio.

Il tema delle Comunità Penali Minorili è stato oggetto dell'incontro pubblico svoltosi questo pomeriggio a Palazzo Lombardia e promosso da Fam in collaborazione con la Regione Lombardia, dal titolo 'Oltre le Sbarre la vera libertà' durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia.





