Max Pezzali e gli anni '90 a San Siro davanti a 54mila persone

C'erano oltre 54mila spettatori ieri sera a San Siro per la prima delle tre date milanesi del tour estivo di Max Pezzali, che continua a incassare numeri da record nei suoi live. Dopo il sold-out d'apertura a Trieste, il 'Max Forever (Hits Only)' è proseguito a Torino, Bologna e Roma prima della tre giorni milanese (che si concluderà domani) e la fine al Sud con Messina e Bari.

Anche a San Siro ad aprire il concerto ci ha pensato una banda di musicisti e sbandieratori muniti di pettorine brandizzate. Da lì è cominciato il viaggio a ritroso negli anni '90, per uno show pensato per richiamare tutta la discografia di Max e degli 883 basata sull'amore, sull'amicizia e su scenari di vita quotidiana.

Sul palco, quindi, non potevano mancare i gonfiabili dei famosi arbre magique di 'Sei un mito', i cartelli di 'Nord Sud Ovest Est', le mille lire di 'Con un deca', il pallone da calcio de 'La dura legge del gol', ovviamente la ragnatela di 'Hanno Ucciso l'uomo ragno' ma anche la mascotte del 'Due di picche', "compagno di molte serate", ha scherzato dal palco Max, che ha usato un'altra citazione per ringraziare il suo pubblico, sempre affezionato e scatenato, soprattutto sul prato: "Lo squadrone siete voi".

Una carica nostalgica richiamata dalla scenografia con la collaborazione di Sergio Pappalettera, che ha curato la direzione artistica del concerto. La serata, come dice il nome del tour, è fatta davvero solo di 'hits', con tutte le canzoni più famose degli 883. Si parte con 'Io ci sarò', 'Come deve andare' e 'Rotta per casa di Dio', poi arriva la 'Canzone d'amore', 'Come mai', 'Eccoti', 'Nessun rimpianto' prima di chiudere con 'Gli anni', 'Grazie mille' e 'Tieni il tempo'.





