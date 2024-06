Giornata tragica in provincia di Brescia dove dopo due morti sulla strada, una 27enne in auto nella notte e un 28enne in moto, si registra un decesso in montagna. Un escursionista è infatti caduto in un dirupo lungo il passo Miller, nel comune di Sonico in Vallecamonica.

Il corpo senza vita dell'uomo, appartenente a una comitiva di Mantova, è stato ritrovato dopo oltre quattro ore e mezza di ricerche.



