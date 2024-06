Pd-M5s attaccano Regione Lombardia 'assente' al Pride Milano

Pd e M5s contro la Regione Lombardia al Pride di Milano per il mancato patrocinio all'evento. I dem, su idea della sezione giovanile, hanno esposto sul loro carro un cartonato del governatore Attilio Fontana. "Una bella idea dei giovani - ha commentato il capogruppo del Pd lombardo Pierfrancesco Majorino -. Fontana non vuole mai venire al Pride che è una grande festa e ci spiaceva che non fosse con noi". Majorino, insieme ad alcuni consiglieri regionali, come gli esponenti dem Paola Bocci e Paolo Romano, e il consigliere del Patto civico Luca Paladini, si sono fatti fotografare vicino al cartonato di Fontana.

Anche il M5s sul proprio carro ha esposto uno striscione con scritto: 'Negare il patrocinio non spegnerà il nostro orgoglio'.



