Rapine in zona Navigli, quattro giovani arrestati

Quattro giovani egiziani, di cui due 17enni, uno di 18 e uno di 19 anni, tutti irregolari e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri per una rapina in via D'Annunzio e una tentata rapina in via Gola, nella notte tra giovedì e venerdì, in zona Navigli a Milano. La prima vittima del gruppetto è stata un 30enne italiano al quale i ragazzi, intorno alle 3.20, hanno strappato la collanina d'oro dal collo, tentando poi di rapinare anche la sorella che è caduta a terra. Mentre i carabinieri intervenivano sul posto, è arrivata la segnalazione di un'altra tentata rapina ai danni di un 28enne al quale gli egiziani hanno cercato di rubare l'orologio. Quando i militari sono arrivati, un quinto membro del gruppo ha aggredito un carabiniere con lo spray urticante ed è riuscito a darsi alla fuga. I due maggiorenni arrestati sono stati portati al San Vittore, mentre i 17enni al Beccaria.





