Operaio caduto nell'Adda, ricerche anche con i droni

Anche gli uomini del Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco, tramite l'utilizzo di droni, hanno preso parte alle ricerche di Claudio Togni (e non Tigni, come precedentemente comunicato), l'operaio di 58 anni precipitato nel fiume Adda questa mattina mentre era al lavoro su un canale scolmatore a Trezzo sull'Adda, nel Milanese.

Gli accertamenti stanno poi proseguendo anche con i sommozzatori sulle rive del fiume e nelle zone in cui è possibile entrare in acqua, ma questa sera le ricerche potrebbero doversi interrompere.

La Procura di Milano è stata informata dell'accaduto e il pm di turno Antonio Cristillo potrebbe disporre nelle prossime ore dei sequestri per chiarire la dinamica dell'incidente. Quando è caduto, l'operaio indossava un'imbracatura e questo è proprio uno degli aspetti che dovranno essere chiariti.



