Klaus Davi, domani sarò al Milano Pride non mi faccio intimidire

"Domani al Pride di Milano ci andrò con la Kippah colorata arcobaleno Lgbt che mi ha regalato Raffaele Sabbadini, presidente di Keshet Italia, il gruppo ebraico Lgbtqai+, e con la bandiera simbolo delle associazioni ebraiche in tutto il mondo con su impressa la Stella di David".

Lo afferma, in una nota, il giornalista e massmediologo Klaus Davi.

"Sarò a fianco del carro dell'associazione 'Certi Diritti'.

Non mi faccio intimidire dall'antisemitismo dilagante di parte della sinistra (non tutta, va specificato). Se l'Arcigay ama così tanto i nostri stessi assassini è un problema loro. Forse avrebbero bisogno di uno psicologo", ha aggiunto.

"Rispetto al massimo la scelta di Keshet, del consigliere comunale Daniele Nahum e del senatore Ivan Scalfarotto di non partecipare ma io non sono fatto per gli aventini. Sono uno che ama andare nella fossa dei leoni come ho dimostrato a San Luca in Calabria, a Ponticelli (Napoli Est) e recentemente presso la comunità islamica di Viale Jenner. Mi prenderò sputi e insulti? Ormai - ha proseguito Davi - ci sono abituato". "Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano, auspica il cessate il fuoco? Ma perché non si va a dichiarare lesbica a Gaza - conclude il giornalista - invece di fare la splendida a Milano? È facile teorizzare il genocidio standosene comodamente a Milano, dottoressa Redaelli. Perché non va a manifestare con le bandiere rainbow a Gaza City?".



