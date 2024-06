Il rock dei Bloom suona con la voce di Giusy Ferreri

E' una ricetta fatta di tanti ingredienti pescati dal mondo del rock e con la voce di Giusy Ferreri, quella utilizzata dai Bloom in uscita con l'album di debutto 'Hangover'. Della formazione alternative rock, oltre alla cantante, fanno parte Max Zanotti, noto musicista, cantante e produttore, già nei Deasonica, nei Casablanca e oggi The Elephant Man, oltre alla chitarrista Roberta Raschellà e al batterista Alessandro Ducoli. "Sono fierissima di tutto il percorso artistico che ho fatto - ha spiegato Giusy Ferreri - ma da ragazza ho provato in tanti modi a percorrere anche una strada nell'alternative rock.

Dopo aver esordito live con l'apertura dello scorso concerto del Primo Maggio, la band pubblica il primo album e arriva in radio con il singolo 'Rose in velluto dark'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA