"Billboard calls Crème of Talents" per giovani artisti

Billboard Italia, l'unica redazione europea della testata musicale ritenuta fra le più autorevoli al mondo, e La Crème Records, l'etichetta discografica fondata dal rapper Maruego e Peruzzo Editore, lanciano "Billboard calls Crème of Talents" per dare voce ai talenti inespressi. Un vero e proprio 'International digital contest', che nasce - viene rimarcato dagli ideatori - con l'obiettivo di offrire agli artisti emergenti l'opportunità di presentare il proprio lavoro direttamente a esperti del settore.

La digital audition viene ospitata sull'account IG di Billboard Italia (@billboarditalia) fino a mercoledì 31 luglio.

La call è aperta a tutti gli artisti, a partire dai 16 anni, senza limitazioni geografiche e di genere musicale, purché non siano mai stati supportati da un'etichetta discografica. Al momento dell'iscrizione è possibile presentare sia brani editi sia inediti. Verrano selezionati dieci progetti fra tutti quelli ricevuti. Agli artisti prescelti viene data l'opportunità di produrre uno dei brani presentati nel proprio studio di registrazione di Milano. Una ulteriore selezione, basata su doti artistiche, performance, comunicazione e presenza, definirà la Golden List composta da tre artisti, che verranno annunciati ad ottobre prossimo.

I tre vincitori entreranno ufficialmente a far parte della scuderia di La Crème Records e saranno protagonisti di una special digital cover story di Billboard Italia, con intervista e shooting fotografico dedicati. "Il mercato musicale ha vissuto tempi difficili con il calo delle vendite fisiche e la pandemia, ma ora - afferma Alessandro Peruzzo, amministratore delegato di La Crème Records - sta rinascendo grazie al digitale e ai concerti dal vivo. La crescita dei negozi digitali sta trasformando l'industria musicale, segnando l'inizio di una nuova era".



