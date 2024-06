A Milano 3 giorni di 'Amore d'estate' con i cani 'in divisa'

E' iniziata oggi, a Milano, la tre giorni degli amici a quattro zampe organizzata al Castello Sforzesco per la decima edizione de "L'Amore d'Estate", il set fotografico che racconta la relazione tra le persone e i propri pet.

Oggi, prima giornata di foto (si concluderà domenica), sarà un po' speciale perché riservata per la prima volta a tutte le unità cinofile delle forze dell'ordine, del soccorso e delle attività a supporto dell'uomo. Un'occasione unica - viene sottolineato dagli organizzatori - per celebrare il lavoro straordinario di questi eroi, mentre nelle giornate di sabato e domenica lo shooting sarà aperto a tutti i cittadini che non hanno ancora partecipato.

"Nato da un'idea di Silvia Amodio - viene spiegano - il set ha ormai assunto il valore e il senso di una ricerca zooantropologica con numeri da record: ad oggi, infatti, sono state ritratte oltre 1400 famiglie. E Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza".



