Una mostra per l'autostrada Milano-Varese che compie 100 anni

Compie cent'anni a settembre l'Autostrada dei Laghi, Milano-Lainate-Varese, progettata e costruita dall'ingegnere Piero Puricelli, conte di Bodio Lomnago (Varese).

Per celebrarla, a Palazzo Lombardia è stata organizzata la mostra '100 Anni della prima autostrada al mondo, la Milano-Varese', inaugurata oggi dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e da Maurizio Gandini, ideatore dell'iniziativa con il Comitato A8Cento.

L'esposizione rimarrà aperta fino al 27 luglio all'interno del nucleo N3 di Palazzo Lombardia. Tra le opere che i visitatori possono ammirare, anche i reperti del Museo Fisogni (i primi distributori di benzina in servizio nel secolo scorso), e un omaggio al pilota automobilistico Gigi Villoresi con una rassegna di opere d'arte ispirate al romanzo: 'A tutto gas e senza freni' scritto da Valerio Villoresi, pronipote del campione.

"Una mostra che unisce ancora di più Milano e Varese - ha detto Fontana - e celebra i primi cent'anni dell'autostrada che, da un lato, sicuramente ha contribuito a rendere sempre più vicine le due città e, dall'altro lato, è anche il contribuito a lanciare il nostro territorio e a favorire tante iniziative imprenditoriali".

Per Fontana "si dimostra ancora una volta come i lombardi vedano sempre lungo: avevano fin da allora capito il grande sviluppo che avrebbe avuto il trasporto su gomma - pensiamo che questa visione risale a cento anni fa - e avevano avuto l'intuizione di prevedere una strada autostrada ad alto scorrimento e ad alta velocità per rendere più facile e veloce il trasporto di persone e di merci" ha concluso il governatore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA