Ubriaco uccise 19enne, condannato a cinque anni e due mesi

Il tribunale di Brescia ha condannato in primo grado a cinque anni e due mesi Diego Dedè camionista di Mozzanica (Bergamo), che con il suo tir il 15 maggio di un anno fa a Ospitaletto (Brescia) travolse il furgone guidato da Christian Poletto, ragazzo di 19 anni che morì sul colpo.

Dedè era risultato positivo all'alcol: nel suo sangue furono trovati 1,59 grammi per litro. Il camionista è stato ammesso ad un percorso di giustizia riparativa, ma non incontrerà i genitori della vittima.



