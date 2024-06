'Tentazioni e castighi', la vita dei vip nel libro di Alessi

Fedele al motto "il gossip è la nuova forma di democrazia", Roberto Alessi, direttore di Novella2000, racconta nel suo ultimo libro 'Tentazioni e Castighi' (Morellini Editore, 208 pagine, 18 euro) l'Italia dei vip tra miserie e nobiltà, feste faraoniche, amori assoluti e squallidi tradimenti, ma con la "leggerezza della tolleranza", perché solo chi non ha mai peccato può scagliare la prima pietra.

Dai Ferragnez a Ilary Blasi, da Flavio Briatore a Tiziano Ferro, passando per Andrea Giambruno, Sabrina Ferilli, Loredana Berté, Gerard Depardieu, Anna Falchi, Geolier, Simona Ventura, Giovanni Terzi e Francesca Fagnani. Alessi mette in rassegna quello che non si è mai saputo sui nomi che hanno riempito le cronache di quotidiani e di televisioni degli ultimi vent'anni.

Si arrabbierà qualcuno? Forse, ma il direttore di Novella2000 ricorda loro che "finché ci sei vuol dire che sei ancora sulla giostra, quando non ci sarai più vuol dire che dovrai iniziare a lavorare".

Il libro è stato presentato con l'avvocato Anna Maria Bernardini, che ritrova nel libro personaggi da lei difesi o oggetto dei suoi articoli e interventi tv. E con la partecipazione a sorpresa del giornalista Vittorio Feltri, accompagnato da Melania Rizzoli.

Aneddoto dopo aneddoto, il libro - con un capitolo dedicato a Silvio Berlusconi - ripercorre 50 anni di vita mondana, storie, vicende, personaggi e location che hanno riempito pagine e pagine di giornali e riviste di cronaca bianca e di costume.

Ma come si fa a conoscere tutti questi dettagli di vite private? "Le tre scimmiette (quelle del non vedo, non parlo e non sento, ndr) sono da sempre tra noi, vicino al potere, nei giornali, nei posti di lavoro. Vigliacchi si nascondono, lisciando chi potrebbe aiutarli nella vita, e fingono di non vedere, come dicono i reali inglesi, "an elephant in the room", un elefante nella stanza, pur di non tradire il loro falso affetto verso il famoso di turno". Ma alla fine tutto viene fuori e nulla rimane 'privato'.



