Scarabelli, 'verso reportistica Esg per 49 mila aziende in 2026'

"Il contesto attuale, caratterizzato dalle transizioni green e digitale, rappresenta il momento giusto per accelerare il cambiamento verso la sostenibilità dell'intero sistema socioeconomico: una priorità che però va sostenuta".

Lo ha dichiarato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda, in occasione della presentazione del bilancio di Sostenibilità per il 2023. "Le imprese per differenziarsi e crescere - ha proseguito -, sono già impegnate a portare avanti questo importante processo trasformativo. Occorrono però politiche industriali coerenti e investimenti coraggiosi, finalizzati a sostenere le aziende nel ripensamento dei propri modelli di business. Va supportata l'innovazione in azienda, anche incoraggiando lo scambio virtuoso di best pratice con il mondo accademico e della ricerca. E rafforzata la formazione delle persone, a garanzia della loro occupabilità ma non solo".

Secondo Scarabelli "la loro crescita e il loro benessere, dentro e fuori dal contesto aziendale, rappresenta una condizione necessaria per assicurare sviluppo di lungo termine con impatti positivi anche sulle performance d'impresa. Senza eccezioni per le piccole e per le medie imprese, che gradualmente saranno chiamate alla sfida del reporting di sostenibilità dall'Europa.

La stima è che si passi, entro il 2026, dalle attuali 11 mila imprese a 49 mila, di cui circa 5 mila in Italia a fronte delle 200 di oggi. E circa 1.700 nel territorio lombardo. Con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), l'UE sta costruendo infatti la transizione verso un'economia sempre più sostenibile, attraverso un quadro normativo che mira proprio a rafforzare la responsabilità delle imprese". Il bilancio di sostenibilità di Assolombarda è stato redatto con il supporto metodologio di PwC Italia e integra su base volontaria alcune prime valutazioni relative alla materialità finanziaria introdotta dalla Csrd.



