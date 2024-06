Comunità ebraica Milano, sconcertati da razzismo giovani FdI

La Comunità Ebraica di Milano "è sconcertata dalle immagini di razzismo e antisemitismo emerse dall'inchiesta di Fanpage". Lo spiega in una nota Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.

"Siamo vicini e esprimiamo la nostra solidarietà alla senatrice Ester Mieli, vittima di offese intollerabili - prosegue -. Bene le dimissioni, ma chiediamo provvedimenti incisivi che modifichino radicalmente la mentalità che è emersa tra i giovani di Fdi".

"Non solo dimissioni dunque, ma anche incontri sulla cultura ebraica, viaggi in Israele, e tutto quanto possa essere utile a combattere ogni forma di razzismo e antisemitismo", conclude.





