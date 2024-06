Bertolaso: 'I nostri sanitari sono stremati, vera emergenza'

"I medici e gli infermieri non ce la fanno più. La madre di tutte le battaglie è che il nostro personale sanitario è stremato e questa è una vera emergenza. Si devono aumentare gli stipendi ai medici, agli infermieri e a tutte le professioni sanitarie". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un evento della Cisl a Milano.

"Nel momento in cui il pubblico è competitivo, il privato si adegua. Non può essere che noi dobbiamo ricorrere al privato, deve accadere il contrario" e per questo servono "gli strumenti e la possibilità di aumentare gli stipendi al nostro personale".

Anche perché "se non si interviene - ha concluso Bertolaso - i nostri medici andranno in burnout" e andranno a lavorare fuori dall'Italia, dove sono più incentivati, come in Svizzera "o in Germania, dove se vai offrono alla moglie o al marito un incarico parallelo" o in altri Paesi dove "ti danno la casa o l'asilo nido gratis".



