Assolombarda, in 2023 emissioni -10% e 130 progetti per comunità

Nel 2023 Assolombarda ha implementato le azioni a favore della sostenibilità. Secondo i dati contenuti nel secondo bilancio di sostenibilità dell'associazione, infatti, lo scorso anno Assolombarda ha realizzato circa 130 progetti a favore della comunità e del territorio, il doppio rispetto al biennio precedente. Tra i più significativi vi sono il Festival Parco di Monza, alla sua quinta edizione, che intende valorizzare gli spazi verdi, le ville e le cascine del parco rispettando la flora e la fauna locale e il progetto Finalmente libera, che mira a sensibilizzare sulle diverse forme di violenza di genere.

Assolombarda ha inoltre erogato 1.791 ore di formazione al personale, in aumento del 22% rispetto al 2022 e coinvolto oltre 17mila ragazzi in attività di orientamento.

L'associazione ha anche ridotto le emissioni nell'anno del 10% rispetto al 2022. Circa un terzo dei consumi energetici complessivi (27,1%) è attribuibile al riscaldamento degli uffici. I consumi di gas sono calati del 12,4%. L'energia elettrica acquistata dall'associazione nel 2023 rappresenta il 65,8% dei consumi energetici totali e il 47% di questo approvvigionamento proviene da fonti di energia rinnovabile certificata, in aumento rispetto al 2022 (42,7%). L'acquisto di energia elettrica da fonti non rinnovabili si è invece ridotto di quasi il 17%.

Tra gli altri elementi, nell'anno Assolombarda ha siglato più di 40 accordi e protocolli d'intesa e prodotto oltre 50 note di posizionamento, utili a supportare gli interessi delle imprese verso i decisori locali e nazionali, creato una sezione del sito dedicata alla sostenibilità e ampliato l'offerta dei servizi Esg, avviato un percorso culturale sulle tematiche della diversità e inclusione e della parità di genere e infine rinnovato Palazzo Assolombarda di Gio Ponti in una logica di inclusività e sostenibilità. La parziale ristrutturazione ha dato vita a nuovi spazi comuni dedicati all'incontro e al dialogo tra le imprese e la città. Aprirà infine a settembre l'asilo nido, il primo del sistema Confindustria, per i dipendenti dell'associazione e accessibile anche al resto della città.



