A Milano al Pronto Soccorso pediadrico una sala Acquario

E' tutta nuova e affrescata la sala Acquario del Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano nuovo step del progetto realizzato grazie all'intervento dell'artista Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti.

Dopo la creazione della sala giochi nel Reparto Pediatrico di Emato-Oncologia dell'Ospedale Gaslini di Genova nel 2022 e la decorazione delle pareti della Sala TC di simulazione virtuale del reparto di Radioterapia del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS di Roma nel 2023, La Roche-Posay continua il suo impegno con un'altra iniziativa speciale in collaborazione con Ospedali Dipinti. L'iniziativa è partita da disegni creati da bambini, raffiguranti un personaggio marino. Tra i molti realizzati, è stato scelto il disegno di una bambina raffigurante animali marini, che l'artista Silvio Irilli ha integrato nell'opera Sala "Acquario". La sala d'attesa del Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale Buzzi di Milano si è trasformata così in un fondale marino, dove sirene, tartarughe, pesci e delfini sono i nuovi compagni di viaggio dei piccoli pazienti. Quest'anno, La Roche-Posay ha sostenuto l'Associazione OBM ets, un'associazione nata con lo scopo di stare accanto alle donne, ai bambini e alle famiglie che si rivolgono all'Ospedale Buzzi con progetti che li mettono al centro, accompagnandoli verso una cura più serena grazie a eccellenze sanitarie, innovazioni tecnologiche e a un ambiente su loro misura.

"I bambini conosceranno "Capitan Delfino", che con la Sirenetta Sofia e tanti personaggi di Ospedali Dipinti diventeranno i nuovi amici ad incoraggiare i piccoli pazienti prima della visita medica" racconta con entusiasmo Silvio Irilli, artista e fondatore di Ospedali Dipinti. "Il contatto con l'ambiente dell'Ospedale rappresenta in generale un momento critico per il bambino: è il contatto con un mondo lontano e diverso dal suo, in cui vede potenziali e indefiniti pericoli. Sono paure spesso immotivate ma per lui molto reali, quindi è importante rasserenare il bambino, creandogli intorno un po' del suo mondo, in cui si possa rifugiare e sentirsi rassicurato. È quello che ha fatto La Roche-Posay con la realizzazione della Sala Acquario: immagini e colori che evocano le fiabe più poetiche, un piccolo regno della fantasia in cui il bambino si può perdere estraniandosi dalle sue ansie durante C1 - Internal use l'attesa della visita medica". dichiara Angela Bosoni, Presidente Associazione OBM Ospedale Bambini Buzzi Milano ets.



