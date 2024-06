A Milano 3 tombe di pregio all'asta, oltre 1 milione di valore

Al Cimitero Monumentale di Milano sono scadute le concessioni per tre monumenti funerari di pregio, tre edicole, e il Comune ha deciso di assegnarle con una gara, un'asta pubblica, per un valore complessivo di oltre 1 milione e 200mila euro. Questa procedura, come spiega Palazzo Marino, alternativa alla modalità di assegnazione utilizzata in passato, cioè lo scorrimento delle liste d'attesa, salvaguarda i cittadini già presenti in graduatoria, consentendo loro di partecipare alla gara presentando un'offerta economica, da formalizzare durante la seduta pubblica, di importo pari alla migliore offerta presentata. Nel caso di più offerte per la stessa edicola provenienti dalla lista d'attesa, risulterà vincitore il soggetto con la richiesta di assegnazione più datata. Le basi d'asta per i tre monumenti sono: 477.509,98 euro, 389.384,40 euro e 372.526,40 euro. La concessione avrà una durata di 99 anni e per tutte e tre le edicole è previsto il pagamento di un deposito cauzionale a garanzia dell'offerta presentata in asta. L'asta si svolgerà il prossimo 24 settembre.



