Salis: A.Fontana, non è così strano chiedere di pagare i debiti

"Ho già detto e lo ripeto: se l'onorevole Salis ha un debito nei confronti di Aler deve pagarlo come lo devono pagare tutti i cittadini. Non capisco neanche questa grande mediaticità della notizia. In Italia vige una regola che chi ha un debito lo deve pagare". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla mozione approvata dal Consiglio regionale che impegna Aler a chiedere la riscossione del presunto credito vantato nei confronti di Ilaria Salis per occupazioni abusive. Sulla lotta rivendicata da Salis sulle occupazioni e il tema dell'abitare, Fontana ha aggiunto: "L'occupazione non è una cosa compatibile con il nostro ordinamento. Se l'onorevole Salis sarà così forte da ottenere un cambiamento delle leggi e delle regole italiane la sua lotta sarà legittima - ha concluso - finché non riesce a ottenere la sua lotta si pone al di fuori dell'ordinamento e quindi al di fuori della legalità".



