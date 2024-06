Maran (Pd), é ufficiale sono stato eletto al Parlamento Ue

Pierfrancesco Maran, esponente del Pd e da poco ex assessore alla Casa del Comune di Milano, ha ufficialmente un seggio al Parlamento europeo. "Dopo una 'lieve' attesa, posso finalmente dirlo: sono stato eletto al Parlamento Europeo - ha scritto sui social -. Grazie di nuovo a chiunque lo ha reso possibile, e ai ringraziamenti di due settimane fa voglio aggiungere anche quello ad Alessandro Zan che ha optato per il collegio del Nord-Est".

"Sono sempre stato eletto grazie al voto dei cittadini, questa volta anche le scelte di partito, e quindi anche della segretaria Elly Schlein - ha proseguito -, sono andate a favore della mia elezione: non era affatto scontato e ovviamente l'ho molto apprezzato. Ora al lavoro, serio, in Europa". Lunedì Maran saluterà il Consiglio comunale, "dopo 25 anni al servizio delle istituzioni milanesi. Non posso nascondervi l'emozione", ha concluso.



