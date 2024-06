Cosmetica Italia, Silvia De Dominicis nuova direttrice generale

Silvia De Dominicis è la nuova direttrice generale di Cosmetica Italia, l'Associazione nazionale imprese cosmetiche. La nomina è stata annunciata in occasione dell'Assemblea annuale dell'Associazione (tenutasi lo scorso 24 giugno a Milano) e sarà effettiva a partire da lunedì 1° luglio 2024. Romana, laurea in Economia alla Luiss, Silvia De Dominicis inizia la sua carriera nella multinazionale statunitense Johnson & Johnson nel 1995, nel ramo della direzione finanziaria, ricoprendo negli anni incarichi di sempre maggiore responsabilità a livello nazionale e internazionale nelle aree operations, vendite e marketing. Nel 2015 viene nominata Vice President Ethicon Emea, responsabile delle strategie regionali per lo sviluppo del business della chirurgia generale, gestendo un ampio portafoglio prodotti. Dal 2018 al 2022 è presidente e amministratore delegato di Johnson & Johnson Medical SpA in Italia. Da gennaio 2023 a febbraio 2024 assume il ruolo globale di vicepresidente delle partnership commerciali strategiche.

Nell'aprile 2020 rientra nella lista delle top 100 donne leader più influenti in Italia della rivista Forbes che, nell'ottobre 2021, la include anche tra i 100 manager che hanno guidato le aziende del Paese fuori dalla crisi pandemica. Vicepresidente di Confindustria Dispositivi Medici fino a dicembre 2023.

Oggi è presidente della Fondazione Operation Smile Italia Ets, impegnata nell'assistere bambini nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali nei Paesi a basso e medio reddito. «Sono onorata di entrare a far parte di un settore così importante e strategico per il nostro Paese.

"La cosmesi non solo offre lustro e valore alla nostra nazione attraverso prodotti innovativi, sicuri e di qualità, ma è anche legata indissolubilmente al benessere degli individui.

La valorizzazione del benessere e della cura della persona, insieme ad un'adeguata prevenzione - commenta la neo direttrice generale De Dominicis - sono sempre stati temi centrali nel settore della sanità, dal quale provengo, e pilastri essenziali per stare in salute in ogni fase della vita".

Silvia De Dominicis subentra a Luca Nava, che - dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile dell'Area tecnico normativa e, dal 2015, quello di direttore generale - resta in Cosmetica Italia come Senior Advocacy and European Regulatory Manager. "Il mio nuovo incarico - prosegue De Dominicis - si inserisce in uno scenario ricco di opportunità: l'obiettivo a lungo termine è riuscire ad affermare il valore strategico del comparto e rendere evidenti le sue positive ricadute economiche e sociali sullo sviluppo del Sistema Paese, lavorando con tutti gli stakeholder nazionali ed europei. Un percorso da perseguire facendo squadra e muovendosi al fianco di imprese, struttura e partner per rappresentare in modo efficace e su più tavoli la voce dell'industria cosmetica nazionale".

"All'avvio del mandato di presidenza che mi impegnerà per il prossimo triennio, fino al 2027, sono lieto di poter far affidamento su una struttura di professionisti sempre più solida e preparata a rispondere alle evoluzioni del settore e alle sfide che la contemporaneità impone ad una associazione di categoria come la nostra in termini di strumenti, contenuti e risorse. Se Luca Nava conferma la sua esperienza in termini di tematiche regolatorie e di advocacy a vantaggio del comparto, sarà Silvia De Dominicis, alla direzione generale, ad accompagnare questo cambiamento con progetti e attività mirate.

Le diamo un caloroso benvenuto!", questo il commento del presidente di Cosmetica Italia Benedetto Lavino.



