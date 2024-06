Consigliere FI, il PalaItalia sia intitolato a Roberta Guaineri

Il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico ha presentato una mozione per chiedere che venga intitolato alla memoria di Roberta Guaineri, ex assessora allo Sport del Comune scomparsa improvvisamente pochi giorni fa, il PalaItalia di Santa Giulia o un'altra struttura sportiva della città che ospiterà le competizioni olimpiche. Questo "dato il suo grande impegno per l'assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina" "La notizia dell'improvvisa scomparsa di Roberta Guaineri ha lasciato attoniti e sgomenti migliaia di milanesi che hanno conosciuto e apprezzato l'attività amministrativa, professionale e sportiva dell'ex assessora della prima giunta Sala" ha aggiunto De Chirico prima di annunciare la sua partecipazione ai funerali in programma venerdì nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano.



