Azzannato da un cane nel milanese

Un uomo di 57 anni è stato aggredito questo pomeriggio alle 14 da un cane rottweiler, mentre camminava in strada a Mazzo di Rho (Milano). A quanto emerso il molossoide era libero dal guinzaglio, presumibilmente dopo essere sfuggito al padrone e quando ha incrociato il 57 enne gli si è scagliato contro morsicandolo violentemente, in particolare alle braccia. Soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale con gravi ferite agli arti. La Polizia Locale sta indagando per risalire al proprietario dell'animale, sul quale sono già emersi elementi utili all'identificazione.



