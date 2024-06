Aperta la Salita alle merlate panoramiche del Castello Sforzesco

Sarà aperta da venerdì 28 giugno la Salita alle merlate panoramiche del Castello Sforzesco di Milano, che costituivano il camminamento di ronda dei soldati e avevano la funzione di consentire il monitoraggio costante dello stato di sicurezza del Castello.

Il tratto del camminamento reso accessibile dal Comune di Milano - Castello Sforzesco, in collaborazione con le società concessionarie dei servizi educativi Ad Artem e CoopCulture, consentirà ora visite individuali e fruibili in modo autonomo, senza necessità di prenotare una visita guidata, previo acquisto di un biglietto dedicato. Alle merlate si accede dallo scalone del Cortile della Rocchetta fino a raggiungere l'ultimo piano della Torre del Tesoro. Da lì, il percorso si snoda lungo i tre lati della Rocchetta.

Una serie di pannelli descrittivi accompagna il percorso: in evidenza cenni storici, dettagli sui sistemi di difesa sforzeschi, curiosità e informazioni.



