Ai domiciliari si arrampica su una gru a Milano, arrestato

Un pregiudicato che si trovava agli arresti domiciliari, questa mattina, a Milano, è salito su una gru di un cantiere ospedaliero. L'uomo ha minacciato di buttarsi e ha intavolato una trattativa con l'autorità giudiziaria, fino a quando è stato convinto a scendere ed è stato portato a terra dai vigili del fuoco. Alla fine è stato arrestato per evasione.

Secondo quanto riferito in questura l'uomo, un 53enne, è salito sulla gru in un cantiere presso il Policlinico, questa mattina intorno alle 8. Chiedeva di poter avere dei permessi (dai domiciliari) per andare a trovare la fidanzata. Sul posto, oltre a polizia e vigili del fuoco, è giunto anche il magistrato di sorveglianza Carmela D'Elia, che da un terrazzo, e dopo un lungo dialogo, lo ha convinto a farsi imbragare e a farsi calare a terra.

Essendo uscito da casa senza permesso è stato arrestato per rispondere del reato di evasione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA