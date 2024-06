Grimoldi: 'Dalla Lega reazione scomposta alla debacle elettorale'

"Una reazione scomposta alla debacle elettorale delle europee e delle amministrative". Così all'ANSA l'ex segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi dopo che il Consiglio federale del Carroccio ha formalizzato la sua espulsione.

Secondo Grimoldi "non è vero" che la richiesta di espellerlo "arriva dai territori. Il congresso in Lombardia, per esempio, non viene fatto svolgere da 9 anni e il direttivo regionale non ha formalizzato alcuna richiesta, neppure si è mai riunito.

Semplicemente si cerca di eliminare i leghisti storici rappresentativi. Solo così, forse - conclude Grimoldi - Salvini potrebbe rimanere segretario".



