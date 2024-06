Gdf, in Lombardia scoperti quasi 26mila lavoratori in nero

Sono 25.850 lavoratori in nero o irregolari scoperti in Lombardia in poco meno di un anno e mezzo. Il dato allarmante emerge da un bilancio del lavoro della Guardia di Finanza lombarda reso noto oggi, giorno in cui si celebra il 250 anniversario della fondazione del Corpo.

Durante le attività ispettive che si sono svolte nel 2023 e per i primi cinque mesi del 2024, le Fiamme Gialle hanno eseguito 115.933 interventi e 11.050 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia: un impegno "a tutto campo", si legge in una nota, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Secondo il rapporto, sono stati inoltre individuati 1.001 individui che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, e quindi sconosciuti al fisco: molti di loro, poi, hanno operato attraverso piattaforme di commercio elettronico, ossia sul web.

Inoltre le persone denunciate per reati tributari sono state 3.647, di cui 188 arrestate.

All'esito delle indagini delegate dai pm, sono stati 'congelati' e segnalati all'Agenzia delle entrate crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell'evasione e delle frodi fiscali, per un valore di 2,4 miliardi di euro.



