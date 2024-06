A.Fontana, l'espulsione di Bossi mai stata all'ordine del giorno

"L'espulsione di Bossi non credo che sia mai stata all'ordine del giorno". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in Consiglio regionale, in vista del federale della Lega di oggi.

Replicando a chi chiedeva se c'è la possibilità che venga discussa l'espulsione di alcune persone vicine al Senatùr, come l'ex segretario della Lega lombarda Paolo Grimoldi, Fontana ha aggiunto: "Vediamo quali sono gli elementi che ci verranno portati e poi si prenderanno delle decisioni".



