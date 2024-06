A Milano 2.343 persone senza dimora, stranieri e giovani

A Milano le persone senza dimora, che vivono in strada o vengono accolte dalle strutture del Comune, sono 2.343. Si tratta dello 0,17% della popolazione cittadina. Lo ha rilevato Raccontami2024, la quinta rilevazione sui senza dimora promossa dal Comune e realizzata lo scorso febbraio in collaborazione con la Fondazione 'Ing. Rodolfo Debenedetti'.

I senza dimora rintracciati in città a febbraio sono per l'83% uomini e per oltre il 76% persone di origine non italiana.

Gli stranieri sono nettamente più rappresentati nelle fasce di età più giovani: il 60% di loro ha, infatti, meno di 45 anni. Il 64% degli intervistati ha dichiarato di trovarsi senza una casa a causa della perdita o dell'assenza di lavoro (anche se il 22% dichiara di avere un lavoro retribuito), il 37% ha subito uno sfratto e il 21% dichiara problemi di salute gravi o molto gravi.

Sono oltre 1.550 le persone ospitate in soluzioni di accoglienza e, nei giorni della rilevazione invernale, si evidenziava un 20% di posti liberi. La città ha progressivamente virato su strutture più piccole e diffuse sul territorio, per garantire percorsi di integrazione. Per quanto riguarda le persone rintracciate in strada, il 31% si concentrava nel territorio del Municipio 1, quindi nel centro.

La strategia messa in campo dal Comune per creare percorsi di accoglienza dignitosi viene però "fortemente ostacolata da leggi sull'immigrazione obsolete - ha osservato l'assessore al Welfare Lamberto Bertolé -, che creano illegalità e mettono in pericolo le persone: tra gli stranieri incontrati in strada dai volontari, infatti, il 65% non ha un permesso di soggiorno. Una condizione che rappresenta un grande impedimento all'aggancio da parte dei servizi perché molte persone preferiscono, per timore, non accettare l'ospitalità nei centri, a costo di mettere in pericolo la loro vita rimanendo al freddo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA