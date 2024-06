Ubriaco investe e trascina una ragazza per 300 metri

Una ragazza di 24 anni è stata investita e trascinata per oltre 300 metri, a Milano, da una vettura guidata da un uomo che continuava a procedere con lei incastrata sotto.

A bloccarlo è stata una volante che ha notato le gambe sbucare da sotto la scocca.

Ora la giovane si trova ricoverata a Niguarda in gravi condizioni mentre il guidatore, un 21enne, è risultato positivo all'alcoltest e ha rischiato di essere picchiato dalla gente che lo inseguiva. Il giovane è stato denunciato e al momento è libero.

L'investimento, secondo quanto precisato dalla polizia locale, che procede alle indagini, è avvenuto ieri alle 22 in via Ricotti all'angolo con via Mercatini, e ha coinvolto la ragazza e un'amica di 30 anni, a sua volta investita e contusa. La 24enne al momento è ricoverata al Niguarda di Milano, dove è stata operata per ridurre i traumi e l'emorragia. Ha riportato, secondo quanto riferito, lesioni alla testa, al bacino, alle braccia e alle gambe.

La volante ha fermato la vettura, una Ford, in piazzale Bausan, vicino al luogo dell'impatto. Sono stati gli stessi agenti dell'equipaggio intervenuto a prestare i primi soccorsi alla giovane, ancora incastrata sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo, dopo averlo sollevato di peso con l'aiuto di alcuni passanti.

