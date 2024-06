I Subsonica apriranno il Rugby Sound Festival

I Subsonica apriranno il 27 giugno l'edizione 2024 del Rugby Sound Festival, la manifestazione che porta la grande musica italiana e internazionale nell'Isola del Castello di Legnano, alle porte di Milano.

Nata come la festa di fine stagione del Rugby Parabiago, in 23 edizioni la rassegna è diventata un vero e proprio punto di riferimento dell'estate.

Dopo i Subsonica, tra gli appuntamenti il 30 giugno una data da segnare in calendario perché nella stessa sera saliranno sul palco i Die Antwood e Cosmo. Attesissimo il concerto dei Placebo il primo luglio, così come quello di Massimo Pericolo il 4. Il 12 luglio, esclusiva italiana dei Cypress Hill, anticipati sul palco dagli Assalti Frontali.

Quest'anno raggiungere il Rugby Sound Festival in treno sarà ancora più facile, grazie a Trenord. L'azienda ferroviaria lombarda, infatti, in aggiunta alle corse previste da orario, attiverà treni straordinari notturni per il rientro verso Varese e verso Milano e Treviglio in quattro date della manifestazione: Il concerto di apertura del 27 giugno con Subsonica, quello del primo luglio con Placebo, il 3 luglio con Coez e Frah Quintale e il 13 luglio con Deejay Time. Sarà possibile viaggiare sulle corse straordinarie con un biglietto dedicato che prevede il viaggio di andata su uno dei treni da orario diretti alla stazione di Legnano e il rientro su uno dei collegamenti aggiuntivi notturni. Acquistabile solo online al costo di dieci euro, il ticket deve essere utilizzato nel giorno del concerto corrispondente e non richiede convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA