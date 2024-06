Fondazione Fiera Milano approva bilancio, 2023 in crescita

Il consiglio generale di Fondazione Fiera Milano, presieduto da Enrico Pazzali, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 che presenta ricavi delle vendite per 58,2 milioni di euro (+7,1%), un utile pari a 13,5 milioni (+38,7%) e segna una crescita del patrimonio netto che si attesta a 753,3 milioni di euro (+1,7%).

Risultati in aumento anche a livello di consolidato di gruppo: il valore della produzione al 31 dicembre è stato di 311 milioni (+23,6%), il risultato netto di 56,6 milioni (+562%), mentre i ricavi delle vendite sono saliti a 296,4 milioni (+28%). "Chiudiamo in positivo anche il 2023", afferma Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano. "I risultati - aggiunge - confermano che stiamo facendo il nostro dovere. Negli ultimi 5 anni il patrimonio di Fondazione Fiera Milano è continuato a crescere consentendoci di rafforzare gli investimenti e programmarne di nuovi per il prossimo futuro".

Gli investimenti del piano triennale sono stimabili in oltre 350 milioni di euro dal 2023 al 2028. La quota più consistente è dedicata a interventi sul patrimonio immobiliare di Fondazione, tra cui il progetto per il Portello che comprende la trasformazione di alcuni padiglioni in spazi congressuali, la realizzazione della struttura alberghiera con oltre 170 stanze e la costruzione di una white box in cui Rai realizzerà i nuovi uffici e il suo nuovo centro di produzione multimediale.

Un'altra importante quota degli investimenti è stata messa in campo a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 e a supporto dello sviluppo del business dell'intrattenimento che Fiera Milano ha recentemente presentato nel suo piano strategico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA